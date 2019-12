¿Cuándo jugarán Paul George y Kawhi Leonard con Los Clippers?

Los Clippers de Los Ángeles registraron un récord de 9-5 en lo que va de la temporada. El equipo ha estado trabajando sin descanso y ha superado muchos desafíos para obtener sus nueve victorias.

Durante los primeros 11 juegos de la temporada, su pequeño alero estrella Paul George estuvo fuera debido a una cirugía en ambos hombros. A su regreso, su súper estrella Kawhi Leonard sufrió una contusión en la rodilla izquierda que lo dejó en el banco durante los últimos tres juegos consecutivos. Debido a ambos bloqueos, los fanáticos de los Clippers aún no han visto a su dúo dinámico compartir la cancha.

La anticipación de ver a Leonard y George jugar juntos es intensa. El equipo ha realizado actuaciones sólidas sin sus dos jugadores estrella, presagiando lo que vendrá cuando ambos jueguen al mismo tiempo. Con ambos jugadores en la cancha, el equipo representa una seria amenaza para sus competidores, ya que son competidores legítimos del título. Después de la victoria del lunes por la noche sobre el Oklahoma City Thunder, 90-88, George comentó lo peligroso que será el equipo cuando Leonard regrese.

“No puedes encoger el piso cuando me estemos Lou [Williams], Kawhi, Trezz y yo”, dijo George según ESPN. “Simplemente no se puede encoger el piso. No hay forma de que los muchachos puedan salir del juego a la defensiva e intentar ponerse en guardia. Simplemente no puedes hacer eso porque Lou, Kawhi o yo, quien sea que esté obteniendo ese tipo de defensa, te vamos a separar y hacer jugadas ofensivas “.

George hizo su debut en la temporada el jueves pasado en el camino contra los Pelícanos de Nueva Orleans. PG aún no ha decepcionado a los fanáticos ya que ya ha establecido dos récords de franquicia. Primero, anotó más de 30 puntos en sus primeros dos juegos que ningún otro jugador de los Clippers ha hecho antes, luego, según CBS Sports, anotó 37 puntos en 20 minutos durante su primer juego en casa, lo que estableció un nuevo récord de franquicia para un debut en el juego en casa.

George sigue siendo una fuerza imparable en la cancha. Aunque el PG-13 no anotó tantos puntos en el juego de la noche anterior contra el Oklahoma City Thunder, fue su triple gol de ventaja lo que ganó el juego. Sus últimos tres minutos no solo superaron a los Clippers sobre OKC, sino que también lo pusieron en 4 goles de ventaja en los últimos 30 segundos, que es dos veces más que cualquier otro jugador de la NBA.

🚨 Paul George's triple puts the @LAClippers in front late in the 4th quarter! #ClipperNation pic.twitter.com/KKU9Omhmib — NBA (@NBA) November 19, 2019

“Triple ¡El triple de Paul George pone a los @LAClippers al frente al final del cuarto trimestre! #ClipperNation”

En el pasado, la gente ha criticado al seis veces All Star por no poder golpear los tiros ganadores del juego. Después de su embrague tres, George se dirigió a la crítica.

“Sabes, había una gran cosa acerca de [cómo] no puedo llegar a ganar juegos”, dijo George según ESPN. “”Eso no me molesta. Estoy allí para jugar duro y ganar juegos. Me siento confiado en cada disparo que hago. Depende de mí hacerlo o extrañarlo. Ese tipo de cosas no me molestan “.

Kawhi Leonard se ha quedado fuera en los últimos tres juegos consecutivos y cinco juegos en general debido a una contusión en la rodilla izquierda o al “manejo de carga” de AKA. Aunque nadie sabe cuándo Leonard tomará la cancha, no parece haber demasiada preocupación.

Según el entrenador en jefe de USA Today Sports Clippers, Doc Rivers, dijo: “No hay preocupación. Es el día a día “.

Leonard ha sufrido dolor de rodilla desde su época con los San Antonio Spurs. Debido a su lesión, Leonard se encuentra en un cronograma de manejo de carga para mantenerlo saludable para la temporada posterior. Durante la derrota del miércoles pasado ante los Rockets de Houston, Leonard jugó un máximo de la temporada de 41 minutos. Rivers dijo que esto provocó un mayor dolor en su rodilla al día siguiente. Desde entonces, Rivers ha dejado de lado a Leonard para permitir que su rodilla sane.

Mañana por la noche, los Clippers reciben a los Boston Celtics a las 7 p.m. Según Mirjam Swanson de OC Register, las notas del juego de los Clippers enumeraron a Leonard como “cuestionable” para el juego de mañana por la noche. Las notas del juego no mencionan a George. Hasta nuevo aviso o hasta que se publique el informe oficial de lesiones, los fanáticos tendrán que esperar y ver si los Clippers planean presentar su dúo dinámico contra los Celtics.

FWIW, until further notice/official injury report is released later today, Kawhi is listed as “questionable” on the Clippers’ game notes. pic.twitter.com/kLlKL2TyxI — Mirjam Swanson (@MirjamSwanson) November 19, 2019

“Mirjam Swanson

@MirjamSwanson

FWIW, hasta que se publique un nuevo aviso / informe oficial de lesiones más tarde hoy, Kawhi aparece como “cuestionable” en las notas del juego de los Clippers.”

