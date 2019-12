Tim Thomas contó esta memorable historia de Michael Jordan y Scottie Pippen.

Michael Jordan es una leyenda. Zapatillas de deporte, seis campeonatos y propiedad del equipo, MJ ejemplificó lo que significaba tener una marca, poner a las personas bajo su marca y poder promocionarse a sí mismo.

Jordan influyó en sus compañeros y en la próxima generación de hoopers.

MJ tuvo una gran influencia en los hoopers de los 90 que también se estaban preparando para el siguiente nivel. Esto incluye a Tim Thomas, el jugador de la séptima selección en el Draft de la NBA de 1997, quien jugó 12 temporadas en la NBA para los Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, New York Knicks, Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers, donde promedió 11.5 puntos, 4.1 rebotes y 1.5 Asiste en 824 juegos.

En el podcast de Scoop B Radio, el ex tres veces High School All American contó cómo visitó a MJ y Scottie Pippen en su hotel mientras se destacó en Paterson Catholic High School en Paterson, Nueva Jersey.

La historia fue asombrosa. Echa un vistazo al fragmento de nuestras preguntas y respuestas en el podcast de radio Scoop B a continuación:

Brandon “Scoop B” Robinson: Necesito una historia de Michael Jordan.

Tim Thomas: ¿Una historia de Michael Jordan?

Brandon “Scoop B” Robinson: una historia que nadie ha escuchado y que puedes compartir …

Tim Thomas: Quiero decir que estaba cerca de los Bulls cuando era un chico joven en la escuela secundaria, así que solía ir a los juegos cuando venían a Garden o a Jersey y cosas así, así que … realmente nunca salí con ellos aparte de esto una vez, Pip me invitó a cenar y se quedaron en el Crowne Plaza y el lugar de Mickey Mantle está justo en la calle en Central Park. Están en Mickey Mantle’s, así que entré allí y cerraron todo el restaurante. En ese momento, uno de los agentes de Scottie vino y me sacó, así que afuera de la calle de Mickey Mantle, donde se puede ver la ventana, diría que entre 2,000 y 2,500 personas de pie, mirándose en el espejo, tratando de ver a los Bulls. Así que llego justo antes de que termine la cena y esta es la primera vez que conozco a Mike. Así que conocí a Mike, a Pip y al resto del equipo y se estaban preparando para salir y ni siquiera vi de dónde provenía la seguridad para Michael Jordan. Pero tenía unos diez tipos que salieron de la nada como si fueran un servicio secreto. Y eso es una caminata rápida de ida y vuelta al hotel y lo llevaron rápidamente por la calle tan rápido que fue increíble. Pensé que era el presidente o algo así. Pero esa fue la primera vez que me encontré con Mike cara a cara, dándome la mano y conociendo a la CABRA, y de joven siempre recordaré eso. Los medios de comunicación y todos los que estaban allí estaban un poco locos y era la primera vez que veían cómo era ser una súper estrella. Imagínese como Michael Jackson o su superestrella favorita en su apogeo. Conseguir ese tipo de atención, pero eso fue genial.

Brandon “Scoop B” Robinson: ¿Hubo otros jugadores que recibieron ese tratamiento que viste durante tu carrera? ¿Incluso remotamente cerca de eso?

Tim Thomas: Sí, todos los grandes. La magia es así, la primera vez que conocí a Kareem. Fue en el Magic Roundball Game. La primera vez que conocí a Magic, Isiah todos esos tipos vinieron al juego. Sabes que fueron superestrellas para nosotros. Todavía estábamos en la secundaria. Intentábamos llegar allí. Yo, Kobe, Jermaine, sabes, Rip Hamilton, estamos tratando de llegar allí. Todos fueron superestrellas para nosotros. Todos fueron tratados de esa manera, pero Mike era Mike hombre … una vez que salieron las zapatillas y todo, Mike era Mike, así que eso hace la diferencia.

