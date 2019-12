Los Patriots sufren otro golpe bajo: ¿qué jugador se lesionó ahora?

Durante su paso por el campo de entrenamiento de los Patriots de Nueva Inglaterra, una historia buena como nunca antes capturó los corazones y la fascinación de los fanáticos y los jugadores por igual.

El artillero Gunner Olszewski, un novato defensivo que jugó en el estado Bemidji de la División II, comenzó a hacer méritos importantes para ganarse un lugar en la lista de los Patriots. Después de una pretemporada sobresaliente y de que le dijeran que lo estaban cortando, los Patriots cambiaron de rumbo y se echaron a Olszewski a bordo.

El jugador se desempeñó como regresador de patada principalmente y atrapó algunos pases de Tom Brady cuando los Patriots eran receptores cortos debido a una lesión. Pero desafortunadamente, Olszewski no terminará su temporada como novato. El joven de los Patriots se dirige a la reserva de los lesionados por un problema en el tobillo y los isquiotibiales, según reportó Mike Reiss de ESPN.

Gunner Olszewski Preseason Highlights 2019He made the 53 man roster! Congrats to the versatile new addition to the Patriots! I do not own the rights to this footage or audio 2019-08-31T21:17:25.000Z

Olszewski estuvo inactivo para la victoria del domingo sobre Filadelfia, mientras intentaba curarse de sus lesiones y recuperar su salud, pero las cosas no ocurrieron como pensaba. De esta manera, el joven jugador se convirtió en otro receptor de los Patriots que se perderá esta temporada, debido a una lesión.

Con un lugar en la lista, los Patriots podrían potencialmente usar al jugador lesionado para poder activar a Isaiah Wynn, quien está fuera de la reserva lesionada, dando a Nueva Inglaterra nueve linieros ofensivos activos en la lista.

Pero dónde se extrañará más a Gunner. La unidad de retorno de despeje de los Patriots puede recibir un poco de impacto sin Olszewski alrededor para la carrera de estiramiento. Además de un despeje amortiguado en el tiempo perdido contra los Jets, Olszewski proporcionó estabilidad en una posición importante de equipos especiales.

Nueva Inglaterra también está perdiendo una difícil opción de respaldo en los receptores si Julián Edelman sufriera una lesión. Afortunadamente, Mohamed Sanu pudo cumplir ambos roles para los Patriots. Sanu es otro de los mejores receptores de la liga y su tamaño lo hace tan difícil de cubrir como Edelman.

En cuanto a la unidad de devolución de despeje, Sanu desempeñó ese papel en Filadelfia y parecía un ajuste natural para el puesto.

Nueva Inglaterra también podría usar a James White en el puesto, como lo han hecho antes en alguna ocasión. Una opción final podría ser desplegar a N’Keal Harry allí, ya que la selección de primera ronda solía devolver despejes en la universidad e hizo algunos carretes destacados en el proceso.

Olszewski casi no recibió una oportunidad profesional, ya que no fue invitado al evento de la Universidad de Minnesota. Pero la ex estrella del fútbol americano y el béisbol llegó al campo e impresionó a los cazatalentos en el proceso.

No fue reclutado, como era de esperarse, pero recibió una llamada de los Patriots mientras trabajaba en el jardín para una prueba. Olszewski impresionó al cuerpo técnico de los Patriots, mostrando una rápida transición de defensa defensiva a receptor.

Durante un concurso de pretemporada contra las Panteras de Carolina, Olszewski arrancó un largo regreso de despeje en el que cambió de dirección y rompió algunas tacleadas. Su versatilidad y competitividad probablemente sellaron su destino en la lista activa fuera del campo de entrenamiento y continuó jugando con ese mismo espíritu durante toda la temporada.