Embarazada acusa a Mark Walton de golpearla: ¿qué dice el jugador?

El corredor de los Miami Dolphins, Mark Walton, está en el ojo del huracán, luego de que una mujer, con la que espera un hijo en común, lo acusara de haberla golpeado, sin importarle que tiene cinco semanas de embarazo. Y aunque las autoridades se encuentran investigando el caso, las malas noticias no cesan para el deportista, pues tras ser arrestado y conocerse las denuncias, su equipo aseguró que debido a “un asunto policial” tomó la decisión de decirle adiós.

“Esta mañana nos enteraron de un asunto policial con respecto a Mark Walton”, dijo el gerente general de los Dolphins, Chris Grier. “Mantenemos a nuestros jugadores con un alto nivel y tomamos estos asuntos muy en serio. No tendremos más comentarios en este momento”.

El equipo también recurrió a su cuenta de Twitter para hacer un pronunciamiento formal.

A pesar de las denuncias, el deportista se declaró inocente de los cargos, durante su comparecencia ante el juez el miércoles, y luego fue liberado bajo fianza tras pagar $10,000 y salió de la cárcel del condado de Broward, hacia las 8:00 de la noche.

Y al hablar sobre cómo se siente del deportista, su abogado reveló que está muy afectado.

“Cualquiera que sea arrestado, nunca es una experiencia feliz”, dijo el defensor Michael Gottlieb, después de la audiencia. “Está ansioso por salir y seguir adelante con su vida”.

El martes por la mañana, Andy Slater de FOX Sports 640 tuiteó que Walton había sido arrestado la madrugada del martes en el sur de Florida. Los motivos del arresto de Walton, según Slater, fueron que Walton supuestamente golpeó a una mujer en la cara “varias veces”. Slater también destacó que la mujer estaba embarazada y que tenía cinco semanas de embarazo y espera un hijo de Walton.

Yahoo Sports y Bleacher Report también informaron sobre el incidente desde el principio, pero hasta ahora no ha sido comentado específicamente por Walton. Su acusadora tampoco ha hablado públicamente sobre el presunto incidente.

Según Cameron Wolfe de ESPN, un documento policial proporcionó algunos detalles sobre el presunto incidente.

Walton presuntamente empujó a la mujer contra una pared, y el oficial que acudió a la escena notó hinchazón en el ojo izquierdo de la joven. Wolfe también informó que el presunto incidente tuvo lugar a las 4:15 de la mañana del martes en Davie, Florida, luego de una supuesta discusión entre Walton y la mujer.

Mike Garafolo de NFL Network dijo en Twitter que el informe policial afirma que Walton se enteró de que la presunta víctima estaba embarazada de su hijo hace solo dos días.

Walton había estado cumpliendo una suspensión de cuatro juegos, que fue transmitida por la NFL a principios de noviembre en relación con tres arrestos de temporada baja que Walton tuvo, según ESPN. Walton violó las políticas de conducta personal y abuso de sustancias de la NFL.

Walton tiene solo 22 años y está en su segunda temporada de la NFL. Originalmente fue reclutado por los Cincinnati Bengals, y pasó su año de novato con ellos, pero fue liberado después de ser arrestado tres veces. Los Dolphins, a pesar de su historial anterior, lo reclutaron y posteriormente lo liberaron después de su cuarto arresto.

Walton ha jugado en 21 juegos en total y comenzó cuatro en su carrera. Tiene 67 carreras para 235 yardas (promedio de carrera de 3.5 yardas) y no tiene touchdowns de carrera. El mejor juego de su carrera fue esta temporada en la semana 7 contra los Buffalo Bills, en la que corrió por 66 yardas en 14 acarreos.