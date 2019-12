Video revela las razones por las que Canelo ganó a Golovkin: ¿quién influyó?

Ha pasado ya más de un año desde que Saúl el Canelo Álvarez derrotó a Gennady Golovkin, en una publicitada pelea en Las Vegas, y un video inédito que está circulando en redes sociales, muestra las verdaderas razones por las que el mexicano ganó.

La página de Twitter Chingón Boxing compartió el mentado video en redes sociales, en el que se aprecia de manera pocas veces antes visto que detrás del triunfo del mexicano estuvo el gran entrenador Eddy Reynoso.

Aunque Canelo fue quien se batió en el ring, en el video que se hizo viral en internet se observa paso a paso la manera en la que el entrenador del mexicano no solo lo aconseja sino que le da directrices específicas para que pusiera en práctica, lo que al final lo llevó a la victoria.

Escuchen y vean 📺! Así trabaja una esquina Clase A (Eddy Reynoso en #CaneloGolovkin). *Para los entrenadores de boxeo argentinos que cada día se esfuerzan por ser un poquito más horribles. pic.twitter.com/bPTE81UG04 — CHINGON BOXING (@SweetScienceLat) November 16, 2019

“Escuchen y vean. Así trabaja una esquina Clase A (Eddy Reynoso en #CaneloGolovkin)” fue el comentario con el que la página de Twitter acompañó la publicación, que sirvió para volver a reconocer la clase de entrenador y ser humano que es el coach de Canelo.

“Mijo, él es muy lento, pero es fuerte y pega mijo. Déjeme hablar: dale cerradito, mijo, por favor. Estáss haciendo una buena pelea, pero hay que hacerlo en medio del ring. Le pegaste un gancho ahorita que lo sintió”, se escucha en el video a Eddy dándole indicaciones precisas a su pupilo, con un tono muy cariñoso, pero exigente.

“Hay que tener el round más constante hijo, más constante tu ofensiva. Tres, cuatro golpes y te sales… te vas a mover… si te vas quedar en medio del ring, que sea, moviendo la cintura y lo pasas. No te olvides de tu jab. Jab, recupérate y toma aire”, agregó el entrenador en otro de los descansos entre los rounds.

Canelo Alvarez vs. Gennady Golovkin 2 highlightsCanelo Alvarez vs. Gennady Golovkin 2 highlights 2018-11-03T18:16:49.000Z

En el video se observa cómo el entrenador también le habla fuerte a Canelo y hasta le llama la atención por sus errores, reconociendo las virtudes del oponente.

“Mijo, cometiste el error que habíamos platicado. Si te quedas en las cuerdas, él te da ese golpe que te metió. Te lo metió sólido. Tú te lo buscaste. Si te tira 10 golpes, bloquea, haz defensa”.

Pero sin duda fue un par de frases casi al final, las que se llevaron los aplausos para el entrenador de Canelo, pues no solo fue muy directo y honesto sino que le pidió no ser soberbio en el ring y trabajar con humildad y certería.

Canelo v GGG I: Fight highlights from controversial drawCanelo Alvarez v Gennady Golovkin was steeped in controversy the first time they fought, with the judges declaring the fight a draw. This time, when they meet in Las Vegas, both men will be looking to leave the ending in no doubt… Purchase Canelo v GGG 2 on BT Sport Box Office now and watch the rematch live on September 15th ➡ http://po.st/BuyCaneloGGG Subscribe: http://bit.ly/17YTeL5 Twitter: http://twitter.com/btsport Facebook: http://www.facebook.com/btsport Instagram:http://instagram.com/btsport Website: http://sport.bt.com 2018-08-24T11:01:03.000Z

“Échele huevitos, mijo y métele cabeza. No quiero que te sobres, ni que te quieras burlar de él. Nomás haz lo que sabes hacer: defiéndete. Tira tus rectos, golpea y contragolpea y cuando veas que va de para atrás, atácalo de tres golpes. Él no sabe actuar de para atrás. No abuses de quedarte en las cuerdas y menos con la mano abajo”, concluyó el coach en el video.