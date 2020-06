Capricornio – Horóscopo del 9 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Siempre brindas protección y cuidado a los tuyos, eso te hace muy feliz y te olvidas que también requieren cuidado y compañía, no siempre puedes ser fuerte, así que pide ayuda cuando la requieras.

Dinero:

Estabilidad en tus finanzas, en tu labor el tiempo que dediques sea solo el que se requiere, cuidado con hacer más en tu tiempo de descanso.

Salud:

Cuida de tus descansos, el dormir bien y hacer pausas activas te mantendrán sano y con la mente clara, no te agotas y tu productividad estará en alza.

Consejo:

Todo lo relacionado con la espiritualidad puesta en función de ayudar a los otros es uno de tus propósitos, así que realiza cursos que te gusten y te conecten para ayudar y ser apoyo para las personas que lo requieran.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras en choque con la Cabra, podrías sentirte abrumado y con mucho desánimo. Trata de siempre subirte las energías.

Trabajo:

Existirán muchos obstáculos si te propones iniciar un proyecto, es mejor que esperes a un día más favorable para que puedas cumplir tu propósito. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Un baño relajante podría hacer que varios males se vayan de tu vida y renueves aspectos de ti mismo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te verás envuelto en varios inconvenientes que te resultan difíciles de salir, no pelees contra la corriente, intenta ser lo más neutral posible.

Dinero:

Intenta calmar tus impulsos, alguno podría hacerte perder algo de dinero por comprar o invertir en cosas que no son seguras.

Consejo: Repite siempre: “No puedes calmar la tormenta, así que deja de intentarlo. Lo que puedes hacer es calmarte. La tormenta pasará.” -Timber Hawkeye