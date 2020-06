Capricornio – Horóscopo del 8 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Aprovecha el día de hoy para estar con tu familia y dialogar con ellos, puedes apoyarlos y saber que estás incondicionalmente para ellos.

Dinero:

Entiende que no solo el dinero da estabilidad, la estabilidad la da el hogar, las personas con quienes compartes tu vida, tu labor y propósito en la vida.

Salud:

Debes comenzar a realizar ejercicios y comer adecuadamente, hacer las pausas activas, buscar una actividad que disfrutes y te ayude a relajarte.

Consejo:

Piensa en todo lo que puedes alcanzar si haces lo que tanto amas, a todas las personas que puedes ayudar si te conectas con tu propósito, eso es vibrar en el merecimiento.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en daño con el Caballo, tú interior debe ser calmado y sereno para hoy.

Trabajo:

Escucha a quien tú creas que es sincero con sus consejos, puede que al recibir una mala recomendación pierdas oportunidades valiosas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Puedes romper varias actitudes que no te dejaban avanzar, haciendo una reflexión interna y conociendo lo que no te deja crecer. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Trata de pensar antes de actuar, puede que tú impaciencia afecte a tus seres queridos negativamente. Controlar y aprender.

Dinero:

Las diligencias bancarias o las negociaciones no serán óptimas hacerlas un día como hoy, existirán atrasos que te robarán mucho tiempo.

Consejo: “La impaciencia entorpece el pensamiento y lo transforma en impulso. La paciencia es inteligencia, por lo tanto, es equilibrio y armonía del espíritu.” -Norys Uribe Santana