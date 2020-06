Capricornio – Horóscopo del 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Es normal que no te sientas en normalidad, tu normalidad siempre es diferente a la del común y es porque eres un sabio por naturaleza. Sin embargo, es momento de reconciliarte contigo mismo para que establezcas de nuevo tu camino con pasión y lleno de amor propio.

Dinero:

Entre más te conectes contigo mismo, más podrás materializar. Tu esencia dicta los pasos y determina lo que puedes asumir y lo que no, así que deja de cargar con lo que no te corresponde para que puedas enfocar tus energías en tu bienestar real.

Salud:

Hoy dedícate un espacio de relajación, un momento para consentirte y cuidarte, lo necesitas realmente, verás cómo tu energía crecerá y podrás mantenerte más motivado y con más ganas de lograr todos tus objetivos.

Consejo:

Necesitas pasión en tu vida, activarte y salir de tu zona de confort, caes tanto en la rutina y en las obligaciones que se te olvida lo importante que es renovarte, intentar algo nuevo y marcar tu propio camino.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras triangulando con Serpiente y Gallo, disfruta de estas maravillosas energías que te provee el día.

Trabajo:

Puedes comenzar a trabajar en algo personal que has querido sacar adelante, comienza con algo pequeño como investigaciones. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Trata de enfocarte en una sola actividad a la vez, no sobre expongas a tu mente. Hay que dejarla respirar un momento. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Diviértete un poco hoy, tienes a veces actitudes muy rígidas que te cohiben un poco. Se valiente y siente la alegría.

Dinero:

Tú elemento de triangulación es el Metal y trae consigo muy buenas energías para las actividades materiales y económicas. Úsalo a tu favor y plantea algo alrededor de tus finanzas.

Consejo: Los pequeños y continuos esfuerzos realizados dan resultados precisos, recuérdalo.