Capricornio – Horóscopo del 29 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Has aprendido a ver las cosas desde otras perspectivas, incluso cuando te parece difícil y por eso has dado grandes pasos en cuanto a la forma de relacionarte con los demás, sin embargo, es importante que el siguiente paso sea no juzgar tan duramente cuando alguien comete un error a tu alrededor.

Dinero:

Tus finanzas siguen en orden y lo harán por una buena temporada, sin embargo, necesitas soltar un poco la rienda y ser más flexible, comprender que no puedes controlar todo ni seguir teniendo unas expectativas tan altas con el trabajo de todos, mejor enséñales con amor y paciencia cuando se equivocan o cuando deben mejorar algo.

Salud:

Evades mucho tomar las decisiones que son importantes para tu salud y para prolongar tu bienestar, no esperes a que tu cuerpo muestre un dolor o una condición para saber que debes ejercitarte o alimentarte mejor.

Consejo:

Necesitas aprender a confiar más en abrirte de forma real para ser propositivo en las relaciones que tienes, estás pasando de ser el aburrido de la fiesta al que ya no muestra interés ni por los integrantes.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en un día Oficial Recibir, promueve grandes retornos que son merecidos o esperados.

Trabajo:

Es un momento justo para alimentar tu conocimiento, recibiendo información a través de un curso o seminario al cual has querido asistir. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los baños relajantes son esenciales en un día como hoy, deja que el agua te traiga fluidez en tu mente para así seguir creando. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que tus emociones estén liderando tu día, si es así procurar expresarlo con alguien que sepas que te brindará su apoyo incondicional.

Dinero:

Es un día para recibir buenas cosas, un bono o un ingreso extra. Espera todo lo bueno.

Consejo: “Busca dentro de ti mismo, en tu cabeza; y allí lo encontrarás.” -Solón