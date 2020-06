Capricornio – Horóscopo del 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Necesitas recuperar la seguridad en ti mismo, la gente está esperando tus chistes o comentarios, pero ya ni tú mismo te encuentras el valor que das a los demás. Necesitas enfocarte en revivir esa chispa de vida que te caracteriza.

Dinero:

Estás explorando cosas nuevas, aprendiendo diferentes formas de hacer tu trabajo o incluso incursionando en una labor nueva aprovecha esta oportunidad para aprender y no para controlar o llevar tus viejos hábitos.

Salud:

Vives en un cuerpo que puede ser prestado, no siempre te tomas el trabajo de agradecerle, de cuidarlo y de ejercitarlo como corresponde. Busca la forma de estar bajo el sol, disfrutando de la naturaleza y cuidando de ti.

Consejo:

¿Hace cuánto no haces algo por disfrutarlo y ya? No todo debe tener una razón, no solo se descansa cuando se ha hecho demasiado, vive por disfrutar y no por cumplir.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Éxito, apropiado para hacer actividades importantes debido a que tiene un Chi multiplicador.

Trabajo:

Dale un descanso a la mente el día de hoy, muchos obstáculos evitarán que cumplas una meta, por lo tanto, es mejor no estresarse y volver a intentarlo otro día. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Trata de buscar la estabilidad mental y física, es importante involucrar en tu rutina ejercicios como el yoga o la meditación, son excelentes para cultivar tu Chi. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si te lo piden, puede ser mediador de alguna discusión o malentendido, tú comprensión y honestidad te ayudarán a dar sugerencias claras y objetivas.

Dinero:

Es importante saber que para todo hay un día, tal vez hoy no sea el mejor momento para hacer algo relacionado con tus ingresos. Escuchar consejos y experiencias son las mejores opciones.

Consejo: “No se trata de ver lo que quieres ver, sino lo que tienes que ver.” -Haruki Murakami.