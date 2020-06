Capricornio – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

No puedes controlarlo todo ni a tu pareja ni a tus amigos ni a tu familia, todos tienen una vida propia y a veces te cuesta comprenderlo. No estás compitiendo por el amor de nadie, quien te ama es por lo que eres y por lo que representas en su vida, eso no cambiará por más personas que lleguen a su corazón.

Dinero:

Es importante que pongas límites, nada es tan urgente como disfrutar la vida, como habitar todos los espacios a los que perteneces y tu trabajo es solo uno de ellos. Puedes hacer mucho dinero, pero si no tienes la forma o las personas para compartirlo, realmente no lograste mucho.

Salud:

No es la primera vez, ya sabes que tu quietud y tu estancamiento te trae consecuencias. No puedes esperar a que alguien te proponga que se ejerciten juntos o que cuiden de su cuerpo para hacerte cargo, tu cuerpo es tu responsabilidad, no la de nadie más.

Consejo:

Permítete recibir ayuda, pero ayuda de verdad en la que la persona que te la brinda decide cómo hacerlo, no ayuda a tu manera. Abre las manos a recibir el amor y el apoyo que te quieren brindar pero que tanto te cuesta recibir.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, ¡te encuentras direccionando y triangulando! Es increíble lo que esa combinación les hace a tus energías, sin embargo, cuídate de situaciones conflictivas.

Trabajo:

Confía en tu capacidad analítica y sigue tu instinto, a veces la respuesta la tenemos nosotros mismos, no te de miedo utilizarla. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Si tocas algún instrumento es un excelente momento para dejarte llevar por esa habilidad, te sentirás increíble. Si no tienes, disfruta de música clásica, preferiblemente de piano. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Un paso para la superación personal es aceptar errores, intenta hacerlo y podrás evitar problemas o discusiones por eso mismo. Sé inteligente.

Dinero:

Tienes muy buenas energías para tus finanzas, utiliza este día para hacer alguna actividad importante, recuerda que tienes todas las capacidades necesarias para lograrlo.

Consejo: La vida no consistía en ser un ganador o un perdedor, se trataba de ser uno mismo y de dar lo mejor.