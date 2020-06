Capricornio – Horóscopo del 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Comprende que tu pareja no puede hacer todo lo que quieras y a la hora que tu quieras, es un ser independiente e individual, que requiere de su espacio y tiene su libertad, no pretendas controlar su vida como pretendes controlar la tuya, si no quieres que la relación se agote cambia tú lo antes posible.

Dinero:

Tu labor no lo es todo en la vida, debes ser más consciente que hay otros espacios que debes descubrir, el ocultarte en tu labor no va a detener la vida, simplemente pasará el tiempo y después no podrás hacer nada.

Salud:

Cuida tu sistema óseo, es primordial que comiences a realizar ejercicios de estiramiento, la quietud no te conviene, sal a caminar así disfrutas de la naturaleza y de paso te recargas de energía vital.

Consejo:

Quieres que todo se haga a tu manera y eso no es posible, cada uno hace lo suyo de la mejor manera posible, por eso tienes tanta dificultad para interactuar con otros, además ¿quién te dijo que como tú lo haces es la mejor manera?



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras direccionando doblemente con la Rata, los elementos Agua y Madera son influyentes en tus energías.

Trabajo:

Sentirás curiosidad por la investigación y actividades que involucren análisis e inteligencia, saca a relucir ese lado hoy en tu ambiente laboral, podrías encontrar algo interesante. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Un baño relajante quitará varias tensiones y malas energías, recita un mantra mientras lo haces y siente la diferencia. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Controla el miedo que estás sintiendo, sé valiente y busca velar por tu propia estabilidad emocional. Confía en lo que tienes a tu alrededor.

Dinero:

Utiliza este día solo para estudiar, analizar e idear estrategias para potenciar tus finanzas. También puedes revisar tus cuentas.

Consejo: El género masculino tiene grandes aportes energéticos en ti, escúchalos y aprecia sus consejos. Su sabiduría será increíble para algunas situaciones.