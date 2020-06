Capricornio – Horóscopo del 25 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Algunas veces es necesario ponerle límites a las personas que quieren estar opinando sobre tu vida, lo que haces y dejas de hacer, lo más sano es que hables con esas personas, aclares de una vez cómo te sientes al respecto y decirles que no estás interesado en escuchar sus opiniones a menos que las pidas.

Dinero:

Júpiter y Plutón son los planetas que están retrógrados en tu signo es por eso por lo que sientes que nada avanza, comprende que es con la retrogradación todo avanza más lento no retrocede ni tampoco está quieto, simplemente espera a que todo se normalice y pon acción en que siga su curso. Confianza es lo único que requieres para que el universo responda.

Salud:

Es esencial que te priorices, lo que no te corresponda no lo lleves a cuestas deja que cada uno solucione, haz lo que debes hacer para ti y en la tranquilidad que es lo que resuena contigo y el universo te acompaña.

Consejo:

No tienes que cumplir las expectativas de nadie, simplemente sé feliz, ama lo que haces y estás con las personas que quieres, así que déjate guiar por la magia del universo, gratitud y bendiciones por ello.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Rata, el elemento Agua es característico en tu jornada.

Trabajo:

No te cierres a los cambios, es un día especial para comenzar con algo pequeño, recibe lo que te da lo nuevo y acéptalo con los brazos abiertos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Una ducha relajante te brindará la confianza y serenidad que necesitas para algunas situaciones, respira y relájate un momento. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Socializar y conversar con las personas será gratificante para tus energías, te gustará estar con personas que compartan tus mismos intereses.

Dinero:

Tienes capacidades intelectuales para lo analítico, utiliza tu inteligencia para crear una estrategia que ayude a mejorar tu parte financiera.

Consejo: “Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos” -Viktor Frankl.