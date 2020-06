Capricornio – Horóscopo del 24 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

No es necesario querer comprender cada uno de los latidos de tu corazón o de los pensamientos que cruzan por tu mente, lo realmente importante es darte el permiso de sentir, de llorar, de reír, de hacer lo que te de bienestar y tranquilidad en el alma.

Dinero:

Sentirás una gran presión en las comunicaciones, por esto debes elegir horarios para desconectarte de todo, que alguien te escriba no quiere decir que debas responder al instante. Pon límites para que te evites ansiedad o estrés que sobra en este momento.

Salud:

No temas si te sientes desubicado o algo perdido, no es algo que debas resolver, es simplemente que debes dedicarte tiempo, poner tu cuerpo en movimiento y dejar que las cosas sean sin mayor explicación aparente.

Consejo:

Qué bien se siente cuando haces algo por ti, no olvides esa sensación y procura mantenerla a lo largo de esta semana. Necesitas tener presente todos esos polos a tierra que conectan con lo que trae alegría y tranquilidad a tu vida, átalos muy fuerte y ponlos en acción porque los requieres.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en Castigo. Se te presentarán varios retrasos en tu jornada.

Trabajo:

Los obstáculos te harán perder mucho tiempo, no te agobies, a veces es mejor dar un paso atrás, respirar y esperar a un día más próspero. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tendrás sensaciones de injusticia y aislamiento, trata de ser más fuerte que ellas y pasar tiempo con tus seres queridos, te reconfortan. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

En ti está la voluntad para no decir algo que no querías, tú tienes el poder de tu mente y tus pensamientos, nadie más. Evita un conflicto innecesario.

Dinero:

No es un día apropiado para hacer trámites bancarios o legales, existirán retrasos y barreras que dificultan la ejecución de cualquier plan.

Consejo: Si llegas a necesitar apoyo, el género femenino estará para ti en cualquier momento. Rodéate de mujeres importantes para ti.