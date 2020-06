Capricornio – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Con la entrada del Sol en Cáncer, el eclipse y mercurio retrógrado en ese signo estás teniendo toda una avalancha de emociones y sensaciones que te parecen extrañas, pero todo te indica que es momento de compartir con las personas que llevas en el corazón y abrir las puertas a conocer personas nuevas.

Dinero:

Es probable que no entiendas lo que quieren decir tus compañeros de trabajo, tus jefes o un cliente, y tú necesitas mucha razón, sin embargo, para evitar conflictos mejor haz las preguntas necesarias para que te asegures que comprendes el mensaje que te transmiten y así evitar reprocesos.

Salud:

Tiendes a decepcionarte fácilmente de las personas que te rodean, y eso no está bien pues si sucede es porque tienes altas expectativas en las personas, deja de hacer tanta fuerza por todo el mundo y simplemente deja que, desde el amor, todos vivan sus procesos como les corresponda

Consejo:

Escucha algo de música, cocina algo que quieras o busca un espacio que te puedas regalar a ti mismo para calmar lo que está sucediendo en tu interior, cuando la marea está revoltosa debes buscar un espacio seguro y si no lo tienes, es momento de crearlo para usarlo.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras triangulando con Serpiente y Gallo, tienes unas energías muy positivas rondando por tu jornada.

Trabajo:

Excelente día para esforzarse en el trabajo y rendir el tiempo, tú mente irá mucho más rápido y podrás asociar cosas que te costaban antes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Varios aromas te darán ciertas energías que podrían hacer tu día mucho más favorable. Ten cerca una esencia de tu elección. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La valentía de dejar el orgullo a un lado es de poco, inténtalo hoy si tienes un problema con alguien y quieres arreglarlo y dejarlo atrás.

Dinero:

Es un día muy bueno para sacarle provecho a tus finanzas y encontrar un resultado que te beneficie. Tu intelecto puede con todo.

Consejo: “Ser el primero en hacer algo requiere valor” -J.M. Darhower.