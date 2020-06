Capricornio – Horóscopo del 20 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

En algunas situaciones el amor llega y toca tu puerta, pero si no te convences realmente de lo que quieres dar y recibir, no importa quién llegue, nunca será suficiente. Debes esclarecer tu mente, tu corazón y tener apertura para recibir.

Dinero:

Debes ser cuidadoso con las inversiones y asociaciones por estos días, no todo el que llega con una gran propuesta se debe convertir en tu socio, recuerda que hay mucho más que mirar, el dinero no puede ser tu único indicador.

Salud:

Ejercítate para que sientas todo el poder que habita en ti, de esta forma puedes recuperar tu fortaleza cuando no la sientes activa. Haz que tu cuerpo sea reflejo de tu esencia, eso se llama correspondencia y coherencia.

Consejo:

La vida es hermosa, por sí sola, pero si decides seguirla viendo por los anteojos del pesimismo y los problemas, nunca disfrutarás realmente ni te sentirás satisfecho y agradecido por lo que tienes y por quienes te rodean.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en daño con el Caballo, además tienes el Sha Anual, que aporta retrasos y obstáculos en tu camino.

Trabajo:

Es importante escucharte a ti mismo, solo tú sabes que es lo mejor para ti y es probable que varias personas te den consejos inadecuados. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta superar algunas dificultades que no te dejan estar en calma, escribe lo que sientes e interioriza ese sentimiento. Lograrás hacerlo y disfrutar de mucha más tranquilidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Maneja tus palabras con sumo cuidado, podrías herir a alguien querido por tu temperamento explosivo. Es preferible esperar a que se vayan dichas actitudes.

Dinero:

Cualquier movimiento financiero debe ser evitado por hoy, tienes energías que ponen varias barreras en tu camino y se te hará difícil encontrar una salida. Espera a un día más próspero.

Consejo: “Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo, por eso es muy importante para la buena salud” -Dalai Lama.