Capricornio – Horóscopo del 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Se sincero no le ocultes nada a tu pareja, si vas a decir algo que sea la verdad total, las verdades a medias terminan ocultando más de lo revelado, así que no ocultes nada a nadie para evitar inconvenientes a futuro.

Dinero:

Ese proyecto que tienes guardado y aun no enseñas en tu empresa, es hora de sacarlo de nuevo, actualizarlo y comenzar a laborar en él para que puedas presentarlo lo antes posible, no lo sigas postergando.

Salud:

La transformación que vienes realizando desde hace tanto tiempo se ve reflejada en tu salud, cada vez estás mejor, no tienes mucho de qué ocuparte si sigues en este camino que te lleva a conectarte con la Divinidad.

Consejo:

Confía en tu intuición, en el camino espiritual que has escogido y en la paz que transmiten tus palabras, sigue estudiando y proyectando que esa transformación se dé en todas las personas de tu entorno.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras triangulando con Serpiente y Gallo, tienes unas energías muy positivas rondando por tu jornada.

Trabajo:

Tú paciencia y dedicación podrían dar frutos si así te lo propones, tienes habilidades de liderazgo que pueden ser excelentes para guiar a tu grupo de trabajo, demuestra que puedes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La aromaterapia es una gran forma de nivelar energías, optimizar energías buenas y disminuir las malas. Infórmate y consigue una aroma te tú preferencia. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás muy decidido y capaz de hacer lo que te propongas, solo tú decides hasta dónde quieres seguir crecimiento y mejorando. Puedes con todo.

Dinero:

Tienes combinación poderosa con el Metal, que te ayuda a tomar decisiones más conscientes y beneficiosas para tus finanzas.

Consejo: La felicidad sucede cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces, están en armonía.