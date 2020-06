Capricornio – Horóscopo del 18 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Aparentemente te gusta la soledad y por eso no haces esfuerzo alguno para estar con alguien, es más por miedo a salir herido que otra cosa, por eso te quedas siempre en casa.

Dinero:

No vivas en función del dinero, el dinero no solo es estabilidad para ti, también debe ser para compartirlo con los tuyos y así por correspondencia siempre te irá bien en lo que hagas.

Salud:

Si duelen las rodillas, el cuello y las articulaciones es por falta de voluntad para hacer ejercicio o yoga, deja las excusas a un lado y comienza, no es tan complejo, poco a poco te habitúas.

Consejo:

Cuando tengas que pedir ayuda, hazlo. Nadie espera que actúes siempre firme sin resquebrajarse, muchas veces es de valientes reconocer que se necesita de alguien en vez de asumir que eres un todopoderoso.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en destrucción con el Dragón, esto afectará la estabilidad en tu hogar o trabajo.

Trabajo:

Intenta hacer actividades individuales donde puedas decidir por tu propia voz, tendrás muy poca disposición para cooperar y eso puede crear un ambiente negativo en tu equipo de trabajo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta darte un tiempo para ti y tus energías, un baño relajante donde puedas expulsar todo lo malo es la mejor. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tanto como tú, como las personas que viven en tu hogar pueden estar algo inestables. Eviten pelear y generar conflicto por causas inexistentes.

Dinero:

Es preferible evitar grandes tomas de decisiones en un día como hoy, te encontrarás algo fuera de tu elemento y podría ocasionar afectaciones en tus ingresos.

Consejo: La inestabilidad emocional depende de uno mismo, más no de terceros. Al igual que la felicidad, ella viene de ti, no en alguien.