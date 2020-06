Capricornio – Horóscopo del 17 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

No tienes por qué estar complaciendo a todo el mundo, siempre habrá alguien que se disguste al fin de cuentas, tener a todo el mundo contento es bastante complejo, comienza por quererte a ti primero y luego a los demás.

Dinero:

Debes confiar más en la intuición y tener la certeza de que si eres feliz con lo que haces el dinero llega por añadidura, así que sigue haciendo lo que tanto disfrutas, independientemente de si está bien o mal remunerado, si llegan muchos o pocos compradores, simplemente sigue amando lo que haces.

Salud:

¿Cómo es la relación con tu cuerpo? ¿Cada cuánto lo consientes y le agradeces?, es muy importante que cambies la forma en que te miras, el cómo te juzgas y criticas, haz lo que debes hacer no tengas miedo lo que se enfrenta se supera y pasa a otro plano.

Consejo:

La coherencia en tu vida es primordial, no puedes hablar de lo que no haces, por lo tanto, debes cambiar muchos pensamientos limitantes que tienes en tu vida, comienza a reconocerlos y a transformarlos desde la estructura el lenguaje que requieras.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Recibir, adecuado para retornos y recompensas merecidas.

Trabajo:

Mantente firme con la organización de tus labores, ahorrarás tiempo y serás más productivo, lo cual es excelente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Ejercicios de respiración te ayudarán a mantener una mente libre de pensamientos negativos y enfocarte más en lo bueno de la vida. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si necesitas ayuda para un tema personal pídela sin ningún temor, hablar de cómo te sientes y escuchar nuevos consejos será maravilloso.

Dinero:

En elemento Metal rige el día, por lo tanto, es buen momento para recibir dinero extra o cobrar una deuda.

Consejo: Pedir ayuda es una de las acciones del hombre más humildes y transparentes que existen. Enorgullécete por eso.