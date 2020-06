Capricornio – Horóscopo del 16 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

El amor está en todo su furor, déjate llevar sin restricciones por todo lo romántico y amoroso que tienes para dar y recibir, pon atención en las personas que están junto a ti, todo puede pasar.

Dinero:

El universo te ayuda a realizar tus propósitos, ten la certeza que estás acompañado y cuidado, lo más importante es que comienzas a mover la energía de tu proyecto, comienza a laborar en ella.

Salud:

Busca un espacio para ti, donde puedas estar en calma, te conectes con tu esencia y seres que tanto amas, recupera tu armonía, tranquilidad en ese lugar que llamas paz y calma.

Consejo:

Sería de gran ayuda para ti si comienzas a tomar acción en lo que realmente disfrutas, volver a los lugares que extrañas, llamar a las personas que llevas en tu corazón y conectarte con tu Divinidad.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en día Oficial Éxito, el mejor día del mes, trae mucha abundancia y retornos duraderos. Apropiado para actividades importantes. Varios atrasos se presentarán en tu día.

Trabajo:

No es un momento tan favorable para comenzar proyectos o finalizar ideas, podrían presentarse varios obstáculos que entorpecerán tu camino. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Podrías tener suerte si comienzas a realizar ejercicios físicos y comer más balanceadamente, el día es propicio para un cambio de actitud y hábitos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La valentía es importante en un día Metal, por ende, podrías actuar muy adecuadamente frente a alguien que quieres impresionar. Confía en ti.

Dinero:

Los trámites bancarios no son opcionales en un día como el tuyo, tendrás retrasos que te harán perder mucho el tiempo. Enfócate en otras actividades.

Consejo: “Cuando los obstáculos surjan, cambia tu dirección para alcanzar tu meta, no cambies tu decisión de llegar allí.” -Zig Ziglar