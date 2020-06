Capricornio – Horóscopo del 2 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Hoy es un buen día para escucharte y escuchar a los tuyos, aprovecha la buena energía de este día para que establezcas diálogos desde el corazón y no desde la razón, pon más atención a los tuyos.

Dinero:

En tu labor encuentra el punto medio, no te vuelvas el jefe de tus compañeros no es necesario que les recuerdes lo que deben hacer o no hacer. Tú haz lo que te corresponde y deja que cada uno se encargue de lo suyo.

Salud:

Recárgate con el sol. Caminar, saltar, bailar o lo que sea que te invite a moverte te ayudará a sentirte activo y con tu energía al cien, no lo dudes ni saques disculpas.

Consejo:

Ser sensible no es ser vulnerable, la sensibilidad y la empatía te ayudan a ser más coherente con tu esencia, eso no quiere decir que debas recurrir a fortalecer barreras para protegerte, entre menos barreras más libre eres.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, ¡te encuentras direccionando doblemente! Es increíble lo que el elemento Agua está conectado contigo.

Trabajo:

Te desenvolverás muy bien en temas donde la inteligencia salga a relucir, por ejemplo, en la solución de un problema o encontrar una buena idea para algún proyecto. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Sería grandioso si en tu día involucraras algún tipo de líquido; las bebidas, las sopas o los batidos son increíbles para que aproveches tu día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Estarás motivado para encontrar algo de estabilidad en tus relaciones, utiliza este espacio en casa para afianzar varios lazos en familia.

Dinero:

Es un buen momento para que uses tu intelecto y organices un plan para que tus ingresos se vean beneficiados. Podrás con todo.

Consejo: “La paz es más que la ausencia de la guerra. La paz es voluntad, es armonía” –Laini Taylor.