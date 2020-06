Capricornio – Horóscopo del 1 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

No te reprimas ni te exijas tanto, pon más dulzura a tus días y cambia esa cara de gruñón que mantienes, suaviza tu entorno y tu palabra, deja que las personas lleguen a tu vida y comparte con ellas.

Dinero:

Vuelve a retomar tu proyecto que te hace tan feliz, sabes que es tu propósito en la vida y si no lo realizas el universo se encarga de llamar tu atención, así que enfócate en lo que deseas hacer y pon manos a la obra.

Salud:

Procura moverte más y dejar la pereza, sal a caminar y a disfrutar de la naturaleza, te hace falta los rayos del sol y sentir la vitalidad del mundo que te rodea.

Consejo:

Hoy es un día para que disfrutes, te conectes, busques el latido de tu corazón, escuches tu intuición y pongas magia a tu día. Hoy sonríe y agradece.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Rata, el elemento Agua es importante en tu jornada.

Trabajo:

Te sentirás con ganas de buscar nuevo conocimiento, de saber datos útiles e interesantes. Leer un libro o ver un documental será de gran ayuda para tu objetivo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La danza o los aeróbicos son grandes ejercicios para que tu cuerpo y mente tengan buen entrenamiento para todo el día. Te sentirás increíble. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Ser social y compartir conocimiento te brindará mucha alegría, las conversaciones profundas serán placenteras. Disfrútalo.

Dinero:

Hoy puede ser un día donde a tu mente llegue un pensamiento de madurez, donde quieras seguir progresando en tu vida e incursionar en nuevos caminos.

Consejo: “Debemos renunciar a lo que ya no está, y que eso es madurar.” -Jorge Bucay.