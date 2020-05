Capricornio – Horóscopo del 31 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Es momento de darte tu lugar y brindarte el amor que no encuentras en los demás; quizás no lo encuentras en ellos porque te cuesta verlo en ti mismo. Es momento que tomes las riendas y te des prioridad de una vez.

Dinero:

Los proyectos que quieres comenzar son maravillosos, despertarán muchas miradas y nuevos comienzos para ti. Sé cuidadoso con quienes hablas de ello y a quienes haces partícipe, se puede generar envidia o celos por lo que consigues.

Salud:

Cuida de ti como cuidas de los demás, cuida tu cuerpo y cuida tu mente, nadie tomará esa decisión por ti. Aprovecha la determinación que tienes con todo, para tenerlo contigo mismo.

Consejo:

Mira todos los pasos que has dado hasta ahora, lo lejos que has llegado y en quién te has convertido; si vas a volver al pasado que solo sea para traer lo bueno que hay en ti.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para comienzos suaves y actividades paso a paso.

Trabajo:

Te sentirás algo desmotivado y sin ganas de nada, es normal. Utiliza este día para descansar y ponerle orden a tus pensamientos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Las actividades de concentración o estrategia serán de ayuda para que agudices tus sentidos. Inténtalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te verás envuelto en situaciones que no quisieras estar, como alguna pelea entre tus familiares. Procura escuchar y sensibilizarte por los demás.

Dinero:

No estarás muy ágil para tomar decisiones certeras, céntrate de relajarte y disfrutar del domingo como se debe.

Consejo: El género femenino tiene gran poder sobre ti, deja que su sabiduría ilumine tu día.