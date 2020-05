Capricornio – Horóscopo del 30 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Comparte con tu familia y demuestra el amor que sientes por ellos, invítalos a una comida especial o una tarde de juegos, compartir con ellos siempre te hará sonreír y dejar la seriedad a un lado.

Dinero:

Ten cuidado con el dinero que acumulas, lo ahorras por miedo a la escasez y ese es un dinero que se estanca, puedes perderlo fácilmente, ponle un propósito como un viaje, una especialización o invertir en propiedad raíz.

Salud:

Debes hacer ejercicio, estás en modo sedentario, debes moverte y buscar algo que te ponga en acción, tanto tiempo de quietud te puede afectar las rodillas o la espalda.

Consejo:

No seas tan riguroso en la palabra, suavízala un poco y así evitas malentendidos, te enojas fácilmente cuando las cosas no resultan como esperas, ten calma.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día Gallo de Agua Yin, te encuentras triangulando con Serpiente y Gallo, el día es magnífico para que lo aproveches.

Trabajo:

Tú mejor cualidad será la de planear, te caracterizarás por tu imaginación para prepararte y estar listo para lo que te propongas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los aromas tendrán gran presencia en tu día, te brindarán mucha calma para nivelar tus energías. Utilízalo en tu jornada. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes muy buena disposición para resolver cualquier situación inquietante en tus relaciones, hoy la suerte está a tu lado.

Dinero:

Es un día especial para que te involucres en tus finanzas, las energías están destinadas a lo monetario y el éxito, es el actor principal.

Consejo: “La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad” –Darrell Royal.