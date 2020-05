Capricornio – Horóscopo del 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Tu pareja es para compartir, estar y convivir desde todos los ámbitos, no te alejes simplemente por querer alejarte de la realidad, simplemente deja que tu intuición y el universo te guíen.

Dinero:

Eres un escalador nato, así lo demuestras en tu labor siempre buscas destacar, recuerda que no debes pasar por encima de tus compañeros de labor, las cosas se ganan por derecho propio.

Salud:

Descansos más divertidos te ayudan a reír más libremente y cuando ríes tus defensas aumentan, así que pon más alegría a tus días y la magia llegará a ti.

Consejo:

Se feliz, no te amargues por cosas que no te corresponden, se feliz con tu familia, pareja y amigos, todos los días son nuevos, son una oportunidad de siempre comenzar y seguir avanzando.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Es un buen día para recibir información nueva e interesante, si está en tu poder puedes inscribirte en algún curso virtual o seminario. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Para distraerte un rato de lo ajetreado del día puedes realizar algún pasatiempo de precisión, como la bisutería. Es una gran actividad para hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si consideras que tienes mucha inseguridad en tu interior, puedes pedir ayuda a alguien especial para que te apoye y te brinde mucha confianza.

Dinero:

Puedes tener algunas actitudes, como la eficacia y la persuasión, que te ayudaran enormemente a cumplir alguno de tus objetivos.

Consejo: “Lo que niega, te somete. Lo que aceptas, te transforma” –Carl Gustav Jung.