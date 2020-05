Capricornio – Horóscopo del 28 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Cuando te entregas a algo lo haces de corazón y no pones límites, te olvidas de ti y no eres tu prioridad. Reconfigúralo para que seas primero tú y después los otros, el amor empieza en ti y por ti.

Dinero:

Tu estabilidad depende del dinero, pue cuando no cuentas con disponibilidad de este recurso entras en conflicto, recuerda que el universo provee, ten la certeza que así es y verás que todo se cumple.

Salud:

Tus rodillas duelen es más por el cansancio que por un problema óseo, las rodillas sostienen y son flexibles, piensa qué estás cargando y por qué aún no lo sueltas, en qué partes de tu vida sigues siendo inflexible.

Consejo:

Recuerda que el bambú se mueve con el viento porque simplemente no se resiste, es tan flexible que parece volar con el viento, hay momentos en los que debes ser como el tronco y momentos para ser como un bambú.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras en choque con la Cabra, varios obstáculos impedirán que cumplas varios propósitos para hoy.

Trabajo:

Es un día para realizar actividades rutinarias y poco relevantes, te encontrarás con varias situaciones que no podrás controlar. Es preferible pasar de largo y concentrarse en las labores del día. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Practicar ejercicios de respiración logrará que tengas mucha calma y concentración al momento de enfrentarte al día, inténtalo y sorpréndete. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

En el ámbito amoroso tal vez te sentirás con mucho desánimo y tristeza, es recomendable pasar tiempo contigo mismo y reflexionar sobre lo que realimente te hace feliz.

Dinero:

Es de vital importancia que preserves tu dinero, ante todo, evita comprar algo sin total seguridad o dar tu dinero a alguien que no es de fiar.

Consejo: “Si te has despertado respirando, ¡felicidades! Tienes ante ti una nueva oportunidad.” – Andrea Boydston