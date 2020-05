Capricornio – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

En momentos de crisis eres una persona que actúa con rapidez y resuelves rápido las situaciones tuyas y de otros, sin embargo, el mayor inconveniente que tienes es a la hora de expresar tus emociones, pues no lo haces y realmente es sencillo, conéctate con tu corazón y déjate guiar.

Dinero:

Tu labor es muy importante para ti, logras lo que te propones para ser el mejor en lo que haces, siempre te distingues por el empeño y la entrega, si estas haciendo lo que tanto te gusta perfecto, si solo trabajas por lo que devengas es hora de comenzar a conectarte con tu propósito.

Salud:

Busca cómo hacer ejercicio de una forma que te conecte con tu cuerpo y que te guste, quizás otras disciplinas o rutinas que aprendas, prueba algo que disfrutes y te ayude.

Consejo:

Gratitud por todo lo que tienes y has logrado, por la familia, los amigos, la salud, el amor y la labor, ser feliz es que tomes consciencia de lo que en verdad es importante y valioso en tu vida.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras triangulando con Serpiente y Gallo, es un día increíble para tus energías.

Trabajo:

Dedícate a sacar adelante tus labores del día, tendrás mucha disciplina y determinación para dar tu mejor rendimiento. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Utiliza tu día para darle punto final a hábitos muy malos para tu salud, reflexiona sobre tus prioridades y haz pequeños cambios, pero poderosos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Intenta ir más con la corriente, no ser tan inflexible y disfrutar de las pequeñas cosas que nos sorprenden.

Dinero:

Tendrás buena energía en tus finanzas, se claro y directo con la toma de decisiones en este ámbito. Tienes todo para ganar.

Consejo: “He descubierto en la vida que hay maneras de conseguir casi cualquiera cosa que quieras, si realmente lo quieres.” -Langston Hughes