Capricornio – Horóscopo del 9 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Permítete disfrutar, quita la máscara de que nada te importa y sal de tu caparazón, no hay que protegerse de nadie, los límites los pones desde un principio y deja que el amor te acompañe.

Dinero:

Estás más flexible con las finanzas y el control, sabes que debes tener confianza y certeza en que el universo provee, así ya no hablas ni piensas desde la escasez sino desde la prosperidad.

Salud:

Cuida de comer alimentos que puedan hacerte daño o picar demasiado, debes hacer ejercicio y tomar agua, aprovecha para salir a caminar o montar en bicicleta, moverte es lo mejor que puedes hacer.

Consejo:

Te vas transformando con el paso de los años, descubre que las bases son sólidas desde que tu estabilidad no dependa de tu situación financiera, sino de lo que logres desde el merecimiento.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, te encuentras direccionando doblemente, aprovecha lo que el elemento Agua tiene para ofrecerte.

Trabajo:

Es genial tomar la decisión de no dejarse afectar más por los cambios, sino recibirlos y adaptarse con mucha disposición. Es difícil, pero todo se puede lograr con paciencia y trabajo duro. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El agua es terapeuta para ti hoy, existen muchos mantras y meditaciones para hacer mientras te duchas, prueba uno y verás como funciona. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Querrás tener un ambiente de mucha tranquilidad y amor, hacer algo diferente y divertido con tu pareja te proporcionará ese entorno de estabilidad.

Dinero:

Te sentirás motivado/a por indagar e investigar, estudiar todo el panorama hará que pienses con más claridad al tomar decisiones.

Consejo: “La inteligencia no siempre define la sabiduría, pero la adaptabilidad al cambio sí” -Debasar a Mridha.