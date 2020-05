Capricornio – Horóscopo del 8 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Si estás solo en estos momentos conéctate con tu mejor versión, hay magnetismo en el ambiente, te sientes contento como te ves y como te proyectas, aprovecha y disfruta de este momento.

Dinero:

Tu vida profesional va muy bien, sincroniza los tiempos, tu familia es importante, los límites en tus horarios son necesarios, no sacrifiques lo uno por lo otro, no vale la pena.

Salud:

El ejercicio te hace falta, estás muy sedentario, si quieres puedes bailar, hacer yoga lo que desees tu cuerpo porque requieres movimientos, si no la energía se estanca.

Consejo:

Procura que todo esté en equilibrio, no permitas perder tu tranquilidad cuando depende de otros buscar la solución, descansa y relájate, duerme bien y deja que el universo obre a tu favor.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Rata, el elemento Agua está presente en tu jornada.

Trabajo:

Tu inteligencia podría ser muy útil en tu ambiente laboral hoy, podrías resolver un problema o mejorar un proceso. Adáptate a lo que venga. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Meditar y ser muy espiritual es increíble para tus energías hoy, déjate llevar por lo que te conecta con el universo y recibe todo muy abiertamente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrías darte cuenta de lo que de verdad quieres para tu vida, piensa con madurez y siempre mirando hacia el futuro para mejorar cada aspecto que lo requiera.

Dinero:

Tu mente estará muy apta para tomar decisiones que tenga mucha relevancia en tu vida financiera, entiendes muy bien las ideas y harás el movimiento adecuado en el momento preciso.

Consejo: Toma riesgos, supera tus miedos, la tranquilidad no llegará si te pasas la vida evadiendo.