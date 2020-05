Capricornio – Horóscopo del 7 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

A las personas se les deja en libertad, no pretendas que tu pareja, amigos o familia hagan las cosas como tú esperas o como tú las harías, de eso se trata el amor entender que somos diferentes y que en las diferencias nos reencontramos.

Dinero:

Eres muy estricto y meticuloso a la hora de comprar, tiendes a ser egoísta y hasta avaro con el dinero. El dinero es una energía que está en constante movimiento, por eso cuando se estanca, no prospera, tenlo presente.

Salud:

Si estás muy sedentario es porque solo piensas en laborar, tus huesos y articulaciones te comenzarán a pasar factura, hay que moverse y sacar tiempo para el descanso y el ejercicio que más te guste.

Consejo:

Deja el pesimismo a un lado, no todo es blanco y negro, hay matices y esos hacen que la vida se torne interesante, no tengas expectativas y así el universo te sorprende, suelta el control y el pesimismo.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, algunos retrasos en tu jornada harán que varias cosas no sean indicadas para iniciarlas.

Trabajo:

Es probable que te veas envuelto/a en varias situaciones en contra de tu voluntad, esto hará que te sientas indefenso/a. Trata a toda costa de evitar dichos escenarios. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Serena tu exterior como tú interior, si todo está bien adentro, afuera será mucho más pleno y lleno de paz. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No dejes que tus emociones controlen alguna discusión o malentendido, podrías actuar impulsivamente y agravaría la situación.

Dinero:

No es un buen día para comenzar una inversión o una venta, existirán muchos obstáculos que hará que pierdas tiempo y, tal vez, dinero.

Consejo: “El equilibrio es la clave para una vida exitosa. No niegues tu mente, cuerpo o espíritu. Invierte tiempo y energía en todos por igual; será la mejor inversión que habrás hecho” -Tanya Wheway