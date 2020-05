Capricornio – Horóscopo del 6 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Es momento de proyección, debes revisar realmente qué quieres en una pareja, y en tu caso, es muy importante que revises qué estás dispuesto a dar. El foco no puede estar solo en ti y en lo que tú quieres, recuerda que el amor es paciente, así que llévalo con calma y permítete soñar.

Dinero:

Sabes hacer dinero, sabes qué se requiere para hacer tu labor de forma exitosa. Ahora enséñale a los demás cómo hacerlo, muchas personas se sienten confundidas y no saben cómo ser productivos realmente. Transmite tu conocimiento innato.

Salud:

Prioriza tu bienestar, haz ejercicio y crea rutinas que te traigan bienestar de verdad. Siempre habrá una excusa para no hacerlo, así que mejor busca aquellas que te motiven a poner tu salud de primera en la lista de chequeo.

Consejo:

Disfruta, no todo se trata de cumplir con tus responsabilidades, ríe, llama a tus amigos y así tu mente cambia de ambiente, aunque tu cuerpo se mantenga en el mismo lugar. Disfruta para crecer, disfruta para amar, disfruta para vivir.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras triangulando con Gallo y Serpiente, la perseverancia y eficiencia son dos palabras contundentes en tu jornada.

Trabajo:

Iniciar un proyecto o negocio hoy tendrá resultados abundantes y positivos, tu forma de organizarte y tu persuasión serán vitales para que todo salga excelente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Agudizar la mente puede traerte mucha concentración y afinidad en tus metas, pasatiempos de precisión, como la bisutería, bordados o joyería, son los más indicados. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si te sentías agobiado/a por una relación que no te llenaba o una amistad que no te correspondía, es un buen momento para expresar tu decisión y dejar a un lado lo que no conecta contigo en este momento.

Dinero:

Tienes mucha buena energía para el éxito y el poder material, utiliza tus dotes de ingenio y disciplina para crear algo increíble con tus finanzas.

Consejo: “La vida te abre oportunidades, y decides si las tomas o si te quedas con miedo a tomarlas” –Jim Carrey.