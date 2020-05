Capricornio – Horóscopo del 5 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Es tiempo de transformación en la forma que te expresas, en la forma que te muestras, en la forma que das y en la que recibes. Puedes hacerlo sin cuestionarte y sin juzgarte, en la calma encuentras todo lo que requieres.

Dinero:

Contempla la mejor forma de hacer que tus ingresos incrementen, para que tu libertad financiera no dependa de una sola cosa, así que comienza a pensar qué hacer y asesórate.

Salud:

No te excedas en la comida, ni en los ejercicios, todo lo que te lleve al extremo no termina en muy buenas condiciones, así que desarrolla un plan que te guste y funcione, sin sentir que estás sacrificando algo.

Consejo:

Te debes reinventar y salir de tanta estructura, Saturno regresa y retrógrada en tu signo, eso no quiere decir que los cambios que has hecho ahora se vayan a perder; por el contrario, estarás en mejores condiciones y más seguro.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Balance, muy bueno para tener resultados balanceados o equitativos

Trabajo:

Posees mucha receptividad e integración, excelentes para actividades laborales que requieran de atención para buscar soluciones. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La naturaleza está muy unida contigo el día de hoy, rodéate de ella en tu jornada, bien sea en tu hogar o con lo que este a tu alcance. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si tienes la intuición de hacer algo que llevabas tiempo esperando el momento podría ser hoy, podrías ser retribuido/a y muy beneficiado con los resultados.

Dinero:

Es un buen momento para cobrar dinero que prestaste en algún tiempo, no te preocupes que las energías están alineadas para que no haya inconvenientes ni malentendidos en este tema.

Consejo: Justo ahora estás donde necesitas estar, solo respira y confía en el universo.