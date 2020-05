Capricornio – Horóscopo del 4 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Si deseas conocer a alguien vas a tener que cambiar de estrategia, nuevos amigos, frecuentar otros lugares, quitar las barreras que te has impuesto para renovar tu círculo social.

Dinero:

Tus ingresos son constantes no hay motivos para pensar que puede suceder algo que se salga de tu control, todo está cubierto, muy pronto podrás ayudar a algunos familiares.

Salud:

Es momento de conectarte con tu esencia, tu salud mental está en equilibrio y la emocional también, ocúpate de tu cuerpo físico a través de la alimentación y el ejercicio.

Consejo:

Escucha a la persona que conoces, ayúdale con tu palabra, sabes que llevas paz a muchos corazones afligidos, sanas a través de la palabra y la forma de agradecer al universo es desde el servicio.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Fuego Yin, te encuentras en choque con la Cabra, es primordial preservar y cuidar tus finanzas.

Trabajo:

Varias situaciones laborales pueden presentar inconvenientes, conserva la calma y ten la disposición para enfrentarlas. Si te parece difícil, lo mejor es darle un respiro a la mente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Sesiones de reiki, yoga o meditación te vendrían muy bien para evitar que las energías negativas se acumulen y te quiten emociones vitales. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tu estado de ánimo no será el ideal para pasar tiempo a solas, necesitarás un poco de diversión y buena conversación con familiares o amigos. Recuerda quedarte en casa y recurrir a la virtualidad si lo necesitas.

Dinero:

Evita tomar decisiones sin antes consultarlo y estudiarlo en su totalidad. Existirán obstáculos que hará que no todo fluya correctamente y te podrías ver envuelto/a en un malentendido.

Consejo: No pienses que no pasa nada, simplemente porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio.