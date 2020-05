Capricornio – Horóscopo del 3 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Alguien del pasado te busca para comenzar de nuevo, si fue una persona valiosa en tu vida y deseas un compromiso date la oportunidad, no pienses en el pasado y enfócate en el hoy.

Dinero:

Puedes realizar todo lo que te propongas en tu labor, serás escuchado y tus propuestas puestas en práctica, ahora te sientes valorado y respetado, sabes de tu capacidad y empeño en tu labor.

Salud:

Comienza a tener una nueva estrategia para hacer ejercicio y alimentarte como lo deseas, no te impongas nada, comienza en la mañana o en la noche, poco a poco y con dedicación.

Consejo:

Eres el pilar de tu familia, siempre estás al pendiente de todos, por eso temes moverte de donde estás, un cambio de casa o un viaje al exterior te hará entender que los pilares también se pueden mover.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, te encuentras en daño con el Caballo, evita dejar que tus emociones te controlen y te hagan pasar ratos desagradables.

Trabajo:

Escucha a tu corazón y mente para tomar algunas decisiones respecto a tu carrera, no dejes que las personas se metan en tu cabeza y te hagan perder una oportunidad grandiosa. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Si de verdad quieres manejar tu impulsividad hacer ejercicios relajantes y que te desconecten de los problemas será muy bueno, si lo intentas verás que rápido y efectivo será tu proceso de mejora. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Posiblemente no tendrás una forma agradable de reaccionar, por lo más mínimo podrías explotar haciendo sentir mal a los que te rodean, lo primordial es saber cómo calmarse y disculparse. Todo saldrá bien.

Dinero:

No es un momento favorable para angustiarse por noticias o documentos que no han llegado, trata de concentrar tu mente en algo distinto. Hoy no llegarán debido a que el día presenta atrasos, por ende, despreocúpate.

Consejo: En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando.