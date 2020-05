Capricornio – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Eres demasiado serio hasta con las personas que amas, la vida es para disfrutarla, pon una sonrisa en tus labios y agradece de esta manera al universo por todo lo que te da.

Dinero:

Eres estructurado y metódico, crees que debes llevar cuentas y tener calculado todo, entrégale al universo el miedo que tienes a la escasez, simplemente recuerda que todo en la vida es un salto de fe.

Salud:

Descansa, duerme bien y disfruta del sol, cuida las plantas y conéctate con la naturaleza, aprecia todas las bondades de la madre tierra. Si tienes cristales, hoy tenlos cerca de ti.

Consejo:

Recuerda que eres el signo de la sabiduría, por lo general eres el sabio para otros. Ahora esa sabiduría ponla a tu disposición, mira todo aquello que puedes implementar en tu día para ser feliz.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, te encuentras triangulando con Serpiente y Gallo, el apoyo entre estos animales es genial para aprovechar las energías del día.

Trabajo:

Tú paciencia, perseverancia y dedicación puede llevarte lejos en tu ámbito laboral, todo llega para quien sabe esperar con actitud positiva. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizar ejercicios con bicicleta o pesas es buena opción para canalizar energía, si no tienes a la mano estos instrumentos puedes realizar pasatiempos de precisión y concentración. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La valentía será tu cualidad más definida hoy, intenta expresarte con tu pareja o familiares, serás escuchado debidamente para llegar a un acuerdo positivo entre todos.

Dinero:

El elemento Metal trae consigo dinero y éxito en tu día, por eso es importante que generes situaciones que te hagan alcanzar tu mayor potencial de crecimiento.

Consejo: Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo.