Capricornio – Horóscopo del 1 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

El amor que expresas es el amor que sientes por ti mismo, el amor de familia es el amor que reconoces en ti, anímate a expresar más el amor que sientes a tu pareja, familia y amigos.

Dinero:

Siempre laboras para conseguir dinero porque eso para ti traduce en estabilidad, lo más importante no es el dinero, lo importante es que hagas lo que te apasiona y realmente te hace feliz.

Salud:

No pases tanto tiempo sentado, recuerda estirar en los momentos de las pausas activas, si no tus rodillas se resienten. Aprende a conocer tu cuerpo, así sabrás qué es lo que requiere, escúchalo, a veces todo lo hacemos por inercia.

Consejo:

No siempre se trata de alcanzar metas, objetivos y luchar para lograrlo, la vida no es una lucha, tampoco es vivir en guerra, la vida es para que la disfrutes el día a día, es para que la agradezcas y seas conscientes que viniste a ser feliz.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras en destrucción con el Dragón, tus energías se encontrarán en desbalance, evita alterarlas.

Trabajo:

No es un gran día para realizar trabajos en equipo, tampoco para convocar o asistir a reuniones, estarás muy encerrado/a en tus ideas y podrías sabotear el proceso de la actividad. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Evita llenar tu mente de muchas cosas a la vez, hoy es un día para tomárselo con mucha calma y no llenarte de estrés. Es ideal despejar los pensamientos con actividades didácticas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Pueden desencadenarse conflictos entre tus familiares, la intolerancia y la falta para aceptar errores hará que el ambiente este muy tenso y nada armonioso.

Dinero:

Tu mente y tu ser no estarán interesados en temas monetarios, tu principal motor será encontrar tu propio bienestar emocional. No dejes que nada te quite esa tarea.

Consejo: Hay dos formas de enfrentar la vida; una es el orgullo, creyendo que lo sabes todo… la otra es la humildad, reconociendo que tienes mucho que aprender.