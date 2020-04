Capricornio – Horóscopo del 30 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Es un buen día para compartir con tu pareja, planea una cena o una noche de juegos, será un buen momento para salir de la rutina y disfrutar de la compañía de ambos.

Dinero:

Todo está cubierto, llegará un dinero que te ayudará a cubrir todas las deudas, así podrás ayudarle a tu familia y ampliar el emprendimiento que comenzaste.

Salud:

Sientes que el cansancio se acumula, sal de tu rutina, pide ayuda y busca conversar con alguien, baila, disfruta, haz algo diferente que te traiga bienestar y sanación.

Consejo:

La calma y la paciencia son tus grandes compañeros en este día, no te apures, todo se va resolviendo a tu favor. El universo tiene un buen plan, deja que haga lo que mejor hace: hacerte feliz.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en un día Oficial Cerrado, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Trata de hacer labores muy rutinarias y que no te expongan a tomar decisiones importantes, el día no es muy positivo y tu mente podría estar nublada. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta alejarte de lo que afecte tu integridad física, no intentes hacer ejercicios exagerados que expongan tu salud. Lleva el día muy calmadamente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrías sentirte con mucho miedo para realizar alguna pregunta o expresarte sobre algo, si no te sientes preparado/a preferiblemente déjalo para otro día donde tu seguridad esté alta.

Dinero:

No es recomendable realizar algún movimiento económico hoy, como invertir, negociar o vender, ya que el día cerrado. Es mejor tratar estos temas después.

Consejo: Los ojos no sirven de nada si la mente no quiere ver.