Capricornio – Horóscopo del 29 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Eres estructurado por naturaleza y eso no te permite ser flexible en tus relaciones, Saturno ya no acompaña a tu signo así que relájate y disfruta, sonríe más y acércate a las personas que desees.

Dinero:

Te distingues por ser una persona con metas muy elevadas y deseas conseguirlas a toda costa, y más si estas metas te van a dar la estabilidad económica que deseas.

Salud:

Levantarte a realizar ejercicios de yoga a diario y alimentarte bien son ahora tu prioridad, tómalo con calma así vas integrando su energía y lo vas a disfrutar, siempre y cuando no sea una obligación.

Consejo:

Por un momento conéctate con tu ser en libertad, déjate guiar por tu esencia y disfruta entregar el control, haz que las estructuras cambien. El día es para disfrutarlo, sonreír y agradecer.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Abierto, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Si tienes planes para comenzar un nuevo proyecto o hacer una junta para socializar ideas es recomendable tener muy estructurada tu agenda para la jornada, ya que pueden presentarse varios atrasos que te obstaculice realizar tus metas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Estar en contacto con tus personas especiales te traerá mucha dicha y diversión, compartir y llenar tu corazón de cariño es vital. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si consideras que debes resolver asuntos internos por cuestiones de actitudes negativas puedes hacerlo hoy con mucha seguridad. Todo lo que se hace con voluntad propia trae resultados positivos.

Dinero:

No es un buen día para realizar diligencias bancarias debido a los contratiempos, sin embargo, puedes aprovecharlo para iniciar una nueva faceta de tus proyectos personales.

Consejo: Las cosas buenas llegan a quienes saben esperar. Las mejores, a los que luchan y no se rinden. Y las grandes bendiciones, a los que creen.

