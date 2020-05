Capricornio – Horóscopo del 25 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Es momento de salir del cascarón que has creado para guardar tus sentimientos, en especial para evitar expresarlos y es importante que comiences a hacerlo, con delicadeza, con amor y verás como en vez de ser débil, te fortalecerás más.

Dinero:

Estás acostumbrado a unas estructuras muy establecidas, en cuanto al manejo de tus finanzas, ¿te has preguntado si hay otra forma de hacerlo? Puedes aprender algo nuevo que te ayude a reestructurar tu economía y tu forma de concebir el dinero.

Salud:

Tienes todo dispuesto para activar tu cuerpo de nuevo, para ponerlo en movimiento y reconciliarte con él. No estás en él porque sí, entonces agradece todo lo que te permite y no hay mejor forma que usándolo y brindándole salud.

Consejo:

Necesitas liberarte un poco y hacer algo por tu propio placer y bienestar, no siempre tienes que estar alrededor de los deseos o necesidades de alguien más.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en destrucción con el Dragón, hay mucha inestabilidad en tu camino.

Trabajo:

Tu ambiente laboral estará un poco pesado, malentendido y conflictos tocaran tu puerta. Trabaja una respiración constante para calmar los impulsos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Busca la paz interior, la meditación te ayuda mucho a calmar actitudes negativa sique agobian tú día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Pueden aparecer algunos conflictos en tu hogar, no necesariamente peleas contigo, pero si entre familiares. Trata ser de apoyo y mediador.

Dinero:

Estarás más enfocado en mantener una buena estabilidad en tus emociones que en el tema monetario. Darle un respiro a este ámbito es excelente.

Consejo: En lo que pensamos, justamente en eso nos convertiremos.