Capricornio – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Toma conciencia del amor que te das, ¿cómo te lo demuestras?, ¿tienes palabras amables para ti?, ¿cumples lo que te prometes? Y así muchísimas preguntas más, comienza por lo más sencillo, así te darás cuenta de que el recibir se te dificulta.

Dinero:

Siempre das y lo haces de corazón no esperas nada de nadie, entonces por qué es tan difícil recibir de lo que el universo te envía, siempre dices no. Comienza a recibir y no lo tomes como un pago, es un regalo universal.

Salud:

Hoy descansa, date un gusto, relájate. No hagas nada, simplemente suelta todo que el mundo no se va a terminar por eso, esto generará tantas cosas en ti que comenzarás la semana sonriendo.

Consejo:

Cambiar tu actitud es tan importante como cuando lo dices para otros, es muy fácil aconsejar, pero a la hora de aplicarlo olvidas lo dicho, coherencia para que todo tu entorno cambie.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Abierto, apropiado para nuevos comienzos.

Trabajo:

Si tienes ideas en tu mente sobre algún proyecto, es un buen momento para plasmarlas en un papel y corregir lo necesario. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Bailar te puede dar mucha vitalidad y buena energía para terminar tu semana de la mejor forma, inténtalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes crear un cambio positivo en tus relaciones personales. Si no estás conforme con algo, haz lo que esté en tus manos para modificarlo y mejorarlo.

Dinero:

Concentrarse hoy en cosas no tan ligadas a lo económico, comparte con tus familiares y reflexiona sobre que podrías hacer para mejorar cada aspecto de vida.

Consejo: “Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros” -Victor Frankl