Capricornio – Horóscopo del 21 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Compartir en este día te hará muy feliz, unas horas que pases con tu familia o amigos harán la diferencia en tu día a día, un saludo, una sonrisa o una charla hace que la energía cambia para el bien de todos.

Dinero:

Analiza lo que sucede en tu labor, si hay momentos de tensión que te causan angustia, replantea el porqué sigues laborando en esa empresa, no todo es dinero, la salud es más importante y el dinero no la devuelve.

Salud:

Piensa todas las cosas hermosas que tienes, relájate y disfruta del silencio, busca en ti las respuestas para todo eso que te quita la paz, estar en equilibrio es lo más importante para tu salud física y mental.

Consejo:

Todos tenemos una parte espiritual, llámala como la llames, es una parte importante de ti, esa que te une con el universo y la madre tierra, busca qué te une con ellos y acógelo, te llevarás grandes sorpresas.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras direccionando con Rata y Cerdo, el elemento Agua es característico en tu jornada.

Trabajo:

Puedes tener un día muy productivo si despejas un poco tu mente, no caigas en la obstinación si algo no sale como tú querías, respira y vuelve a intentarlo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La hidroterapia te dará mucha vitalidad y energía para continuar con tu día, intenta darte una ducha relajante. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes mucho para dar y expresar, la comunicación será una clave grandiosa para conectar más con alguien especial.

Dinero:

Utiliza tu inteligencia para construir tus próximos pasos, es un buen momento para planear y conseguir tu meta con mas fundamento.

Consejo: Si fallas estarás desilusionado, pero estarás perdido si dejas de intentar.