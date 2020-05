Capricornio – Horóscopo del 19 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Requieres un nuevo comienzo con la pareja actual y con tu familia, así verás que todo se aclara, todo toma un orden, descubrirás un nuevo norte y el universo aplaude esa decisión, ten certeza.

Amor:

La comunicación con tu pareja hoy será clara y profunda, será un día para sentirte amado y amar con intensidad, unión con tu pareja desde el corazón y la pasión.

Dinero:

Vas a desempeñarte muy bien en tu labor, en este día tienes toda la energía y las ganas de ser muy productivo, tienes la actitud para que todo te resulte muy bien y te sea reconocido.

Salud:

Tu espalda se puede resentir por no hacer pausas activas y tomar consciencia de la postura que estás adquiriendo en el día a día.

Consejo:

Hoy es un día de una energía muy favorable para ti, por lo tanto, recuerda que la gratitud te conecta con la Divinidad y hace que la prosperidad llegue a tu vida en todos los campos.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para comienzos suaves y no tan importantes.

Trabajo:

Espera un poco para ese proyecto o una idea que tengas es mente, tú día tiene algunos inconvenientes que harán que te atrases y el tiempo no te rinda. Aguanta y vencerás. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Darte un ducha relajante y reconfortante es vital para hoy, el agua se llevará toda tensión o estrés que haya en tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus relaciones podrían verse afectadas por discusiones o conflictos, no tendrás la habilidad de defenderte, por lo tanto, es mejor escuchar y reflexionar.

Dinero:

No es recomendable hacer trámites bancarios, pagar deudas o cobrar dinero. Varias situaciones presentaras atrasos y eso te llevará a mucha ansiedad.

Consejo: Si necesitas un consejo sincero y que te ayude mucho a ver con claridad las cosas, pídeselo a alguna mujer que te acompañe. Serán las más influyentes en tu día.