Capricornio – Horóscopo del 14 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

No confundas tu relación de pareja, eres cuidador y pragmático, no todo es claro como el agua, mira bien tu relación y haz los cambios hoy. Tienes un par no un hijo, no busques que tu pareja dependa de ti para sentirte amado.

Dinero:

Si pasas por una situación compleja en tus finanzas pon atención en lo que sucede, si es repetitiva, hay un patrón que te dice qué debes cambiar para mejorar tu relación con el dinero. Hazlo ahora.

Salud:

Tu energía vital se potencia cuando estás en contacto con el sol y las plantas, es tu forma más espiritual de reconocer lo conectado que estás con el universo y tu alma lo agradece.

Consejo:

Todo cambio es de adentro hacia afuera, así se replica en todo lo que haces y lo compartes con todos los que te rodean, no importa si eres o no consciente de ello, el universo es sabio.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Fuego Yin, te encuentras triangulando con Serpiente y Gallo, la principal característica serán tus habilidades intelectuales y reflexivas, ¡maravilloso!

Trabajo:

Ponle punto final a procrastinar, es momento de sentarte con personas capaz de impulsar tus sueños, para comenzar a darle forma a un proyecto. Las ideas serán increíbles. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los aromas tienen grandes propiedades que te harán sentir más a gusto con lo que te rodea, intenta hacer alguna actividad con tu esencia favorita en el aire. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás emociones como la felicidad y la plenitud rodeando en tu entorno, siente todo el cariño que se desborda y correspóndelo igualmente.

Dinero:

Tienes tus pensamientos claros y estas consciente de ello, por lo tanto, deberías emprender en alguna actividad, como invertir o comerciar, en algo que consideres que es adecuado para lo que necesitas, has una investigación clave y real.

Consejo: Es tiempo de poner las cartas sobre la mesa, para que veas todo lo que tienes por delante, por vivir.