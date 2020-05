Capricornio – Horóscopo del 13 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Este día es para pasarlo en familia, demostrarles lo importante que son para ti, escucharlos y hacer alguna actividad en conjunto, así todos se sentirán apoyados y más tranquilos.

Dinero:

El universo provee tienes esa certeza, si tienes un emprendimiento o si laboras en una empresa, todo lo que requieras estará cubierto, así que gratitud al universo, él todo lo puede.

Salud:

Te sientes bien, tienes una fortaleza mental que te ayuda mucho en estos momentos, por eso sirves de apoyo para tu familia, amigos y pareja, no entras en conflictos fácilmente, buscas cómo sortear todo tipo de situaciones y siempre a tu favor.

Consejo:

El universo te compensa cuando eres solidario y compasivo con los otros, muchas veces tratas de pasar por encima de las personas para obtener lo que deseas, ten cuidado con el llamado de atención universal.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras en destrucción con el Dragón, aceptar ayuda en cuestiones donde claramente la necesitas es un acto de superación personal.

Trabajo:

Entender que a veces hay tareas o situaciones donde una sola persona no es suficiente para resolverlo, el trabajo en equipo es esencial, y es importante saber cuándo lo requieres. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Si tienes tus emociones en equilibrio es posible que sepas manejar varias situaciones y el ambiente a tu alrededor no esté tan negativo, intenta meditar y nivelar tu espíritu. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Algunas situaciones se saldrán de control en tu hogar, varios conflictos y diferencias harán que el ambiente familiar se desestabilice. Intenta mantener siempre la calma interior.

Dinero:

Tu entorno estará tan cambiante e inestable que es preferible concentrarse en otros ámbitos que no sean de tanto involucramiento y riesgo como lo es tu economía. Ya vendrá el día para actuar.

Consejo: No trates de entenderlo todo, a veces no se trata de entender, sino de aceptar.