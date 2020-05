Capricornio – Horóscopo del 12 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Tu casa siente está en Cáncer, por eso estás buscando mucho a tu pareja como apoyo, te sientes más vulnerable, emotivo y sensible, algo que no es muy cómodo para ti; reconoce que puedes tener todas esas emociones y te van a ayudar a ser más empático con otras personas.

Dinero:

Ten mucho cuidado al hacer compras e inversiones, puedes sufrir un revés económico, no seas muy confiado, espera a que las condiciones mejoren, ser precavido es lo más importante.

Salud:

Descubre cuál es el tipo de ejercicio que deseas para que comiences a realizarlo, hay muchas formas de ejercitarse sin necesidad de volverse una obsesión, sigue cuidando tu alimentación.

Consejo:

Aprovecha la energía del sol te sentirás revitalizado, tienes mucho de tierra y por eso el campo te revitaliza y hasta la ciudad lo hace, cosa que muchas personas no comprenden. Recuerda que sonreír te pone chispas en el corazón.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, te encuentras en un día Oficial Abierto, muy adecuado para comenzar asuntos pendientes y que son importantes para ti.

Trabajo:

Si llevas un tiempo tratando de hacer algo y no te funciona puedes pedir ayuda con mucha seguridad, nadie es más valiente que aquel que no le da pena demostrar que necesita ayuda. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los ejercicios de estiramiento, que impulsen a tu cuerpo a un bienestar, son excelentes para hacer hoy. Te sentirás renovado/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Evita tener problemas con tu sexo opuesto, podría crear un ambiente muy hostil y robarse energías mutuamente, que son necesarias para llevar el día con una actitud positiva.

Dinero:

Las energías del día son propicias para hacer cualquier actividad monetaria que sea necesaria, pedir préstamos, iniciar una compra o comenzar tu negocio.

Consejo: Sigue tu intuición, que todo eso que piensas se materializa, con un poco de constancia.