Capricornio – Horóscopo del 11 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

La familia es tu centro, son el impulso y el motor de tu día a día, disfruta de ellos, hoy dedícales un tiempo para escucharlos, comprender lo que viven y sobre todo que sientan tu apoyo incondicional.

Dinero:

Controlas tus finanzas por eso no haces inversiones al azar, es momento de compartir con los tuyos, existen posiblemente personas en tu familia que requieren de tu apoyo, no esperes a que te busquen, pon atención.

Salud:

Estás cansado el cuerpo te duele y es por pasar tantas horas solo laborando, descansar es dejar a un lado todo lo que haces a diario, es darte un momento a solas y conectarte con tu esencia, en respiración o meditación consciente.

Consejo:

Aprovecha el respiro que te da la salida de Saturno en tu signo y relájate, nada se va a acabar por que dejes de ocuparte por un momento, libera las cargas y siente que mereces un espacio fuera de lo convencional.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Recibir, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Espera a un día más positivo y exitoso para empezar un proyecto en el que crees firmemente, hoy estarás lleno/a de obstáculos que atrasarán las cosas en gran medida. Aguarda un poco más. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Sacar tu lado bondadoso podría llenarte el corazón de felicidad, participar en obras sociales te ayudarán a ti y ayudarán a quien más lo necesita. Es un gana y gana. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si cultivas la compasión y sensibilidad contigo mismo y los que te rodean, energías maravillosas se te devolverán. Todo aquello que das, será retornado hacia ti, acéptalo gratamente.

Dinero:

Para ti, el día hoy no promueve buenos resultados en cuanto a cobrar por algún dinero o comerciar. Enfócate en tus labores diarias y espera a un día más próspero.

Consejo: “Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción” – Samuel Johnson.