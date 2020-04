Capricornio – Horóscopo del 7 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Disfruta de tu familia, de tu pareja y de tus amigos, habla con tus compañeros de trabajo y deja los malos entendidos atrás, es muy importante para tu tranquilidad.

Dinero:

Nada falta, pon atención (sin tensión) en lo que tienes, así siempre tendrás, puedes obtener todo lo que requieras.

Salud:

Si te duelen las rodillas ejercita un poco, no te quedes en una misma posición durante mucho tiempo, procura caminar y estirar, requieres sol.

Consejo:

Palabras suaves, confianza y tranquilidad para los tuyos, todos ahora son soporte, acepta la ayuda de otros con gratitud.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras en destrucción con el Dragón. Mantener un equilibrio es fundamental hoy.

Trabajo:

Por situaciones ajenas a tu voluntad, tu ambiente laboral puede sufrir altercados. Trata de siempre mantener la calma y una actitud positiva frente a las adversidades.

Salud:

Es recomendable realizar actividades que te lleven a un estado neutro y de paz, hacer yoga o meditación es muy esencial para volver a la estabilidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Trata de ser más empático/a y cooperativo/a con tu entorno familiar, todos necesitan ayudar para levantar las energías en tu hogar.

Dinero:

No es recomendable realizar movimientos financieros el día de hoy, tus emociones no están equilibradas y hace que tu juicio no sea el óptimo.

Consejo: La virtud de cada ser humano, es saber mantener el equilibrio ante sus victorias y no caerse ante sus derrotas.