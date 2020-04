Capricornio – Horóscopo del 6 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

No te aisles más de la cuenta, busca espacios para compartir y para disfrutar de tus seres queridos, de las personas importantes en tu vida. No es día para aplazar los actos de amor.

Dinero:

Cuando crees que tienes todo bajo control, el universo te mostrará que no es así; en cambio, cuando haces todo desde el corazón y sin tantos planes, el universo te sacará a flote. Depende de ti.

Salud:

Siempre te ha gustado comer bien, así que no es momento de abandonar los buenos hábitos. Replícalos en tu casa para que todos aprendan y se cuiden.

Consejo:

En la media que sueltes, puedes recibir. No temas liberar, no todo requiere ahorro ni debe ser guardado.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.



Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras en un día oficial cerrado. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

El día no promueve buenos resultados, por consiguiente, evita participar en reuniones para finalizar un proyecto o darle comienzo a otro. Concéntrate en actividades rutinarias.

Salud:

Una de las cosas más importantes en el día es tratar de no exponerse a riesgos incensarios, tanto físicos como psicológicos. Mantén tu mente en paz y serenidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hay que aprender a pensar en el otro, sentimientos como la envidia, los celos o la frialdad injustificada te causan más daño a ti que a la persona a quien están destinadas tus actitudes.

Dinero:

No trates de pedir préstamos bancarios o de cobrar algún dinero esperado, simplemente las energías no están destinadas para eso. Espera a un día más positivo para ti, como un día Serpiente o Gallo.

Consejo: Lo que parece imposible, a veces solo tarda un poco más.