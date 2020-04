Capricornio – Horóscopo del 4 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Te sientes atraído por las mentes brillantes, por quienes tienen carácter y son imponentes, aprovecha esta época para ver la belleza en todas las formas, no solo en las que están bien para ti. Ama sin importar qué, no es momento de limitarse.

Dinero:

Vuelve a lo simple, en la sencillez encontrarás que en muchos casos menos es más. Los números en la cuenta no siempre son la tranquilidad y la estabilidad.

Salud:

¡Movimiento! Estás muy quieto, no esperes a que te inviten a hacerlo, separa tus propios espacio para dedicarte tiempo, amor y poner tu cuerpo en acción.

Consejo:

Debes ser consecuente con lo que dices y con lo que haces, eres perfecto para decirle a quienes te rodean cómo hacer las cosas, pero si alguien te dice que hay una forma mejor que la tuya, entras en conflicto. Escucha, sé humilde y aprende.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras triangulando con la Serpiente y el Gallo, eres muy reflexivo e intelectual.

Trabajo:

Tienes liderazgo y rectitud hacia retos encontrados en tu ambiente laboral, tomaras las decisiones correctas y las recompensas serán abundantes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Enfócate en una sola actividad a la vez, podrás enfocarte y brindar toda tu energía a culminar el ejercicio que hayas decidido hacer. Combinar el proceso con tu aroma favorito traerá aún más satisfacción.

Amor:

Es importante no ser tan exigente con los que te rodean, las personas se cansan y podrías envolverte en un conflicto del cual no saldrás ganando.

Dinero:

El elemento Metal trae consigo éxito y poder material, puedes beneficiarte de esto haciendo una venta, cerrando un negocio importante o pidiendo algún préstamo que necesites.

Consejo: “Haz todo bien y con rectitud, no importa que el mundo se desmorone” –George Herbet.