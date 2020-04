Capricornio – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Si tienes pareja no seas tan exigente, tu control no lo deja prosperar, es mejor y más auténtico amar en libertad, déjate guiar por tus instintos y aprovecha para conocerle dejando que exprese su verdadera esencia.

Dinero:

Es muy importante saber que tienes todo cubierto y resuelto, hoy la incertidumbre te acompaña, pero no les des tanta importancia. Cuando confíes en lo que el universo tiene para ofrecerte sabrás que el campo es extenso.

Salud:

Cambia de actividad y disfrútalo, quieres hacer lo que te gusta y ahora hay que hacer lo que se debe, es muy importante no perder la calma y dejar que todo vaya tomando su propio orden.

Consejo:

Es un momento propicio para la introspección, hoy es para buscar lo que no te deja relacionarte, descubrir a qué le tienes miedo, hay un mundo por descubrir, no es perfecto y sin embargo está lleno de posibilidades.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras direccionando doblemente con el día. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Eres capaz de adaptarse a las circunstancias que competen, un gran poder que debes aprovecharlo para estos días siguientes.

Salud:

Leer libros sobre autoayuda, conocerte a ti mismo, coaching o temas de crecimiento personal son muy influyentes en ti. Intenta comenzar a aprender de alguno. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Un día de tranquilidad y alegría es necesario para que tus energías estén estables y positivas. Intenta reunir a tus familiares para hacer actividades entretenidas.

Dinero:

La conexión y comunicación con hombres será muy provechosa para sacar información importante para tus proyectos personales. No dudes en escuchar.

Consejo: La decisión más valiente que hacemos cada día es tener un buen estado de ánimo.